В Украине ожидается рост цен: что станет причиной и когда это произойдет

В большинстве случаев стоимость товара будет зависеть от урожая

Большинство экспертов в Украине считают, что осенью цены на продукты изменятся. Причинами удешевления или удорожания будут сезонность овощей и фруктов или увеличение стоимости топлива. А в летнее время понижение цен будет на яйца, а подорожание произойдет на мясо.

Как сообщает кандидат экономических наук Александр Хмелевский, однако радикальных перепадов в ближайшее время украинский рынок не ожидает.

"А в октябре, когда урожай будет собран, предложение большинства продуктов сократится, возрастут затраты на хранение и переработку продовольствия, поэтому ожидается рост цен. Насколько оно будет существенным, зависит от урожая, цен на электроэнергию, газ и горючее", – считает Хмелевский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью будут только расти цены на крупы, макаронные изделия и муку из-за инфляции, войны и удорожания горючего. Поэтому удешевления этих продуктов эксперты не советуют ждать.