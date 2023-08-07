В Україні дешевшає морква: що буже з цінами надалі

Ціни на неї впали на 31 відсоток за два тижні

На деякі продукти в Україні, зокрема на яблука, гравці ринку змушені знижувати ціни через великий урожай й малий попит. В цей список потрапила і морква.

Як повідомляє EastFruit, На сьогодні морква надходить у продаж не дорожче 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж два тижні тому.

Як кажуть фермери, дешевшає цей продукт через стриманий попит, тоді як збиральні роботи в господарствах тривають. При цьому пропозиція моркви на ринку наразі помітно більша, ніж торік, що зумовлено зростанням виробництва цього товару.

"Варто зазначити, що наразі морква в українських господарствах уже в середньому на 22% дешевша, ніж в аналогічний торішній період. При цьому гравці ринку не виключають подальшого цінового зниження в цьому сегменті, якщо темпи збуту цієї продукції не прискоряться", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени будуть тільки зростати ціни на крупи, макаронні вироби та борошно через інфляцію, війну та здорожчання пального. Тож, на здешевшання цих продуктів експерти не радять чекати.