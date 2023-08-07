В Украине дешевеет морковь: что будет с ценами в дальнейшем

Цена на неё упала на 31 процент за две недели

На некоторые продукты в Украине, в частности на яблоки, игроки рынка вынуждены снижать цены из-за большого урожая и малого спроса. В этот перечень попала и морковь.

Как сообщает EastFruit, на сегодняшний день морковь поступает в продажу не дороже 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг), что в среднем на 31% дешевле, чем две недели назад.

Как говорят фермеры, дешевеет этот продукт из-за сдержанного спроса, в то время как уборочные работы в хозяйствах продолжаются. При этом предложение моркови на рынке пока заметно больше, чем в прошлом, что обусловлено ростом производства этого товара.

"Стоит отметить, что в настоящее время морковь в украинских хозяйствах уже в среднем на 22% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом игроки рынка не исключают дальнейшего ценового снижения в этом сегменте, если темпы сбыта этой продукции не ускорятся", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью будут только расти цены на крупы, макаронные изделия и муку из-за инфляции, войны и удорожания горючего. Поэтому удешевления этих продуктов эксперты не советуют ждать.