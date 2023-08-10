Цены на этот продукт ниже прошлого года: что стало причиной и будет ли удешевление в дальнейшем

Этот товар, в основном, является импортным

Из-за сезонности большинство продуктов, в частности морковь, дешевеют в течение лета. В этот перечень также попала и летняя ягода.

Как сообщают специалисты по проекту EastFruit, сейчас цена на арбуз из местных хозяйств уже опустилась до 10-17 грн/кг ($0,02-0,03/кг), что в среднем на 24% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Причинами снижения стоимости аналитики выделяют резкое увеличение предложения на рынке и засуха в регионах Украины, которое влияет на качество продукта. Они добавляют, что реализовывать арбуз по более низким ценам украинские производители вынуждены даже в условиях сокращения производства этой продукции в стране.

"Основные регионы выращивания этих бахчевых, в частности Херсонская область, на сегодняшний день находятся под временной оккупацией. Кроме того, в текущем сезоне из-за подрыва Каховской ГЭС часть насаждений арбузов (Николаевская область) была смыта", — говорится на сайте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день отпускные цены на арбуз в Украине уже в среднем на 24% ниже, чем в первой декаде августа 2022 года. При этом сами производители не исключают возможности дальнейшего ценового спада в данном сегменте, поскольку ежедневно растет предложение не только местного, но и импортного арбуза, спрос же при этом оценивается как невысокий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от экспертов из Минэкономики Украины об удешевлении товаров в ближайшие месяцы.