Продукти в Україні поступово дешевшатимуть: що вплине на ціни

Прогноз дали експерти з Міністерства економіки України

Хоча деякі аналітики прогнозують, що до кінця літа та на початку вересня більшість продуктів будуть дорожчати, однак деякі фахівці, навпаки, запевняють, що найближчими місяцями збережеться тенденція поступового зниження річної інфляції. Відповідно українцям варто чекати на зменшення вартості товарів.

Як повідомляють аналітики Мінекономіки, попередньо зробивши огляд, підвищення тарифів на електрику для населення стало основним фактором зростання цін на 0,8% на місяць.

"Попри чергові військові шоки, найбільш чинять тиск на пропозицію при відносно незмінному попиті, керованість і передбачуваність процесів забезпечення споживчого ринку як з боку держави, так і з боку бізнесу, який швидко підлаштовується під зміни в економіці, формує відносну стабільність, що мінімізує тиск на споживчий ринок і ціни. Отже, варто очікувати збереження тренду на поступове зниження річного темпу інфляції, попри її певну волатильність щомісяця", – мовиться в документі.

Як зазначається в огляді експертів в Мінекономіки, є 4 фактори, які прямо впливають на інфляцію:

підвищення тарифів на електроенергію для населення на 69,7% (до 2,64 грн/кіловат-година) призвело до того, що загальний рівень цін по групі "житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" підвищився на 11, 9%;

підвищення тарифів на місцевий телефонний зв'язок — на 13,8%;

підвищення вартості перевезень залізничним транспортом — на 3,1%;

постійний ризик шоків поточної ситуації і постійна невизначеність в найближчому розвитку подій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дешевшатиме морква.