В Україні різко подешевшали помідори: експерти назвали головну причину

Українцям розповіли, що буде з вартістю томатів надалі

У той час як в Україні дорожчатиме хліб, ціна на популярний сезонний овоч знову падає. Порівняно з минулим робочим тижнем ціна впала на 30%.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit. Причина падіння цін – збільшення пропозиції цього овочу.

Йдеться про томати, які в останній тиждень стали у великих обсягах надходити на ринок. Незважаючи на те, що сезон ґрунтового томату тільки почався, виробники відзначають високий урожай цього продукту, що позначається на зниженні ціни. Причому дешевшати стали як помідори як з відкритого ґрунту, так і тепличні.

Попит на томати залишається стриманим, а от конкуренція між виробниками зростає, як і пропозиція томатів. З огляду на ці фактори, на сьогоднішній день тепличні помідори виробники пропонують по 20–32 грн/кг ($0,55-0,88/кг), а це на 30% дешевше, ніж минулого тижня.

Також експерти зазначають, що на сьогоднішній день тепличні томати вже надходять у продаж у середньому на 34% дешевше, ніж на початку серпня 2022 року. Виробники запевняють, що тепличні томати й надалі продовжуватимуть дешевшати в міру того, як пропозиція продукції з відкритого ґрунту зростатиме.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні подешевшають деякі продукти. Причиною цього стали високий урожай та проблеми з експортом.