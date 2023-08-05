В Украине резко подешевели помидоры: эксперты назвали главную причину

Украинцам рассказали, что будет со стоимостью томатов в дальнейшем

В то время как в Украине будет дорожать хлеб, цена на популярный сезонный овощ снова падает. По сравнению с прошлой рабочей неделей цена упала на 30%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Причина падения цен — увеличение предложения этого овоща.

Речь идет о томатах, которые в последнюю неделю стали в больших объемах поступать на рынок. Несмотря на то, сезон почвенного томата только начался, производители отмечают высокий урожай этого продукта, что сказывается на снижении цены. Причем дешеветь стали как помидоры из открытого грунта, так и тепличные.

Спрос на томаты остается сдержанным, а вот конкуренция между производителями растет, как, впрочем, и предложение томатов. Учитывая эти факторы, на сегодняшний день тепличные помидоры производители предлагают по 20–32 грн/кг ($0,55-0,88/кг), а это на 30% дешевле, чем на прошлой неделе.

Также эксперты отмечают, что на сегодняшний день тепличные томаты уже поступают в продажу в среднем на 34% дешевле, чем в начале августа 2022 года. Производители уверяют, что тепличные томаты и дальше продолжать дешеветь по мере того, как предложение продукции из открытого грунта будет расти.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине подешевеют некоторые продукты. Причиной тому стали высокий урожай и проблемы с экспортом.