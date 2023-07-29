Цены на популярную крупу могут резко вырасти: в чем причина

Основные регионы внутреннего производства этой крупы (Херсонская и Одесская области) либо временно оккупированы, либо находятся в зоне повышенной военной опасности

Прогнозы по ценам на овощи к осени радуют, а вот одна из самых популярных в Украине круп может резко подорожать. Индия, которая является одним из основных поставщиков риса в Украину, ввела запрет на его экспорт.

Об этом сообщает "АПК-Информ".

За последние два сезона Индия обеспечила 26% мирового производства риса и более 40% его экспорта. В за военный период (март 2022 г. – июнь 2023 г.) из Индии в Украину было поставлено 34,5 тыс. тонн риса на общую сумму $26,2 млн, что составляет 30% всех импортированных партий в натуральном выражении и 29% – в денежном эквиваленте. Больше риса за это время было завезено в нашу страну только из Китая — 37,7 тыс. тонн (33%) на сумму $29,5 млн (33%).

Средняя стоимость партий индийского риса является одной из самых низких среди основных поставщиков. Дешевле поставляет эту продукцию только Казахстан, но объемы незначительны.

По оценкам аналитиков, потребность Украины в рисе в 2023-2024 гг может составить около 115 тыс. тонн в год, около 90 тыс. тонн из этого объема необходимо импортировать. Причем, объемы импорта могут увеличиться, так как основные регионы внутреннего производства риса (Херсонская и Одесская области) либо временно оккупированы, либо находятся в зоне повышенной военной опасности.

Таким образом, если поставки риса из Индии будут ограничены, цены на эту крупу в Украине ощутимо повысятся.

Как ранее рассказывал "Телеграф", цены на гречку, наоборот, радуют — она подешевела и по прогнозам экспертов, нет оснований для того, чтобы стоимость выросла.