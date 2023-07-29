Ціни на популярну крупу можуть різко зрости: у чому причина

Основні регіони внутрішнього виробництва цієї крупи (Херсонська та Одеська області) або тимчасово окуповані, або перебувають у зоні підвищеної військової небезпеки

Прогнози щодо цін на овочі до осені радують, а ось одна з найпопулярніших в Україні круп може різко подорожчати. Індія, яка є одним з основних постачальників рису в Україну, запровадила заборону на його експорт.

Про це повідомляє "АПК-Інформ".

За останні два сезони Індія забезпечила 26% світового виробництва рису та понад 40% його експорту. За військовий період (березень 2022 р. – червень 2023 р.) з Індії в Україну було поставлено 34,5 тис. тонн рису на загальну суму $26,2 млн, що становить 30% усіх імпортованих партій у натуральному вираженні та 29% – у грошовому еквіваленті. Більше рису за цей час було завезено до нашої країни лише з Китаю — 37,7 тис. тонн (33%) у сумі $29,5 млн (33%).

Середня вартість партій індійського рису є одною із найнижчих серед основних постачальників. Дешевше постачає цю продукцію лише Казахстан, але обсяги незначні.

За оцінками аналітиків, потреба України в рисі у 2023-2024 рр. може становити близько 115 тис. тонн на рік, близько 90 тис. тонн із цього обсягу необхідно імпортувати. Причому обсяги імпорту можуть збільшитися, оскільки основні регіони внутрішнього виробництва рису (Херсонська та Одеська області) або тимчасово окуповані, або перебувають у зоні підвищеної військової небезпеки.

Таким чином, якщо постачання рису з Індії буде обмежено, ціни на цю крупу в Україні відчутно підвищаться.

Як раніше розповідав "Телеграф", ціни на гречку, навпаки, радують — вона подешевшала і за прогнозами експертів немає підстав для того, щоб вартість зросла.