Продукты в Украине будут постепенно дешеветь: что повлияет на цены

Прогноз дали эксперты из Министерства экономики Украины

Хотя некоторые аналитики прогнозируют, что к концу лета и в начале сентября большинство продуктов будут дорожать, однако некоторые специалисты, напротив, уверяют, что в ближайшие месяцы сохранится тенденция постепенного снижения годовой инфляции. Соответственно украинцам следует ожидать уменьшения стоимости товаров.

Как сообщают аналитики Минэкономики, предварительно сделав обзор, повышение тарифов на электричество для населения стало основным фактором роста цен на 0,8% в месяц.

"Несмотря на очередные военные шоки, наиболее оказывают давление на предложение при относительно неизменном спросе, управляемость и предсказуемость процессов обеспечения потребительского рынка как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, который быстро подстраивается под изменения в экономике, формирует относительную стабильность, что минимизирует давление на потребительский рынок и цены. Итак, следует ожидать сохранения тренда на постепенное снижение годового темпа инфляции, несмотря на ее определенную волатильность ежемесячно", – говорится в документе.

Как отмечается в обзоре экспертов в Минэкономики, есть 4 фактора, которые прямо влияют на инфляцию:

повышение тарифов на электроэнергию для населения на 69,7% (до 2,64 грн/киловатт-час) привело к тому, что общий уровень цен по группе "жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" повысился на 11, 9 %;

повышение тарифов на местную телефонную связь — на 13,8%;

повышение стоимости перевозок железнодорожным транспортом – на 3,1%;

постоянный риск шоков текущей ситуации и постоянная неопределенность в ближайшем развитии событий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине будет дешеветь морковь.