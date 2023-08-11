Скоро закончится период дешевого продовольствия в Украине: насколько вырастут цены

К концу лета товары будут дешеветь, однако после этого стоимость поползет вверх

Большинство экспертов в Украине считают, что стоимость продуктов будет меняться в течение лета и осени. Однако специалисты уверены, что рост цен на товары питания не будет столь велик, как в 2022 году.

Как сообщает исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в эфире телемарафона, есть разные факторы, которые будут влиять на стоимость в сентябре и октябре, в частности, стоит обратить внимание на сезон и количество предложения на рынке продовольствия.

Эксперт отметил, что в середине осени в Украине традиционно будут расти цены на пищевые продукты.

"Но где-то уже под конец сентября – начало октября у нас традиционно начинается рост цен. Возвращается бизнес, возвращаются холода, как следствие, заканчивается период дешевого продовольствия, и мы уехали в новый год уже с ростом цен… Мы ожидаем, что инфляция будет примерно где-то на уровне 12-13%, хотя Нацбанк обещает меньше… на уровне 10%… Мы 22-й год закончили с инфляцией в 26%", – объяснил экономист.

Он отмечает, что такого роста цен, как в прошлом году, не нужно бояться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как цены на летнюю ягоду будут падать в дальнейшем.