Ждем большого роста цен? Когда и на сколько подорожает бензин в Украине

Следующие месяцы будут напряженными в вопросе цены на горючее

В связи с отменой льгот в Украине и нестабильной ситуацией на рынке цены на украинских АЗС могут существенно подняться уже в сентябре.

Об этом сообщает "УНИАН".

Кроме того, как пишут журналисты, цены на заправках "подогреет" и повышенный спрос на дизтопливо среди аграриев, у которых август и сентябрь характеризуется активным сезоном сбора урожая.

Так, например, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что "непонятно, где цена на нефть остановится. Эти два месяца будут напряженными в этом плане".

А вот основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что по оптимистическому сценарию, до конца лета цены на топливо будут расти примерно на 1-2 гривны в неделю и если нефть будет стоить более 90 долларов, то уже осенью цены на бензин дорастут до 65 гривен.

Однако за счет маркетинговых скидок удастся немного "урезать" новую круглую цифру и на стелах АЗС будут меньшие на пару гривен цифры.

Стоит отметить, что по данным сайта "Минфин", по состоянию на 11 августа, средняя цена на литр А-95 бензина в Украине составляет 51,94 грн.

Напомним, что с 1 июля в Украине вернули 20% НДС на топливо, действовавший до начала полномасштабной войны. В связи с этим цены на горючее практически сразу поползли вверх, а подорожание происходит до сих пор.