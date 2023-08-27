Підуть угору чи замруть? Що буде з цінами на бензин в Україні найближчим часом

Ціни на бензин залежать від світових тенденцій

В Україні після скасування пільг продовжує дорожчати пальне. Втім, це не єдиний фактор, що впливає на ціноутворення.

За словами економіста Іллі Несходовського, ціни на бензин ще залежать від світових тенденцій. Зараз підстав для різких змін, якщо не буде несподіваних глобальних подій, немає. Але й спрогнозувати, як виросте чи впаде цінник на українських заправках – важко сказати.

"Ціни на бензин залежать від світових тенденцій. А спрогнозувати їх неможливо. Коли в Україні прийняли рішення щодо повернення податку і акцизу було зрозуміло як зміняться ціни протягом одного-двох місяців. В такому випадку не було потрібно прогнозувати, що станеться у світі. А зараз ситуація повністю залежить від того, що буде на світових ринках. Якщо ціна на нафту падатиме, то і бензин дешевшатиме. Якщо буде рости, то і ціни в Україні теж", – сказав Несходовський.

Наразі ціни на світових ринках коливатимуться на рівні 50-60 доларів за барель нафти, наголосив економіст.

"Я не бачу у світі підґрунтя для різких змін, якщо не буде неочікуваних глобальних подій. Ціни можуть зменшуватися чи збільшуватися, але не дуже сильно. В Україні залишаються ризики обстрілів, але інфраструктури компаній зараз дуже сильно заточена на безпеку. І Росії доведеться витратити суттєву кількість ракет, щоб створити нам проблеми", – додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні очікується зростання цін на продукти.