Треба запасатись вже зараз: коли в Україні будуть зростати ціни на продукти

Експерт дав невтішний прогноз

На українському ринку спостерігається тенденція зниження вартості на сезонні овочі та фрукти протягом літа. За прогнозами фахівців, восени також не буде здорожчання більшості товарів, але ситуація може змінитись навесні наступного року.

Як повідомляє член Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в telegram-каналі Верховної Ради, зміни в цінах навесні відбудеться через неврожай та порушення логістики через війну.

За словами Соломчука, наразі аграрії зіткнулися із питанням логістики на великих територіях країни. Багато уваги потребують фермери на деокупованих територіях країни, бо їх треба забезпечити технікою, приміщенням, складами і не тільки.

"В Україні не прогнозую восени подорожчання продуктів. Здорожчати можуть лише овочі навесні. На світових ринках – здорожчання пшениці, ріпаку та соняшника. Це відбудеться через те, що в багатьох країнах неврожай і порушена логістика через війну", — зазначив Дмитро Соломчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з головних продуктів протягом вересня та жовтня дешевшати вже не буде.