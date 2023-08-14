Деякі імпортні продукти подорожчають: прогноз для українців на серпень

Найнижча ціна з "борщового набору" буде на капусту та картоплю

Через закінчення періоду дешевого продовольства ціни в Україні скоро поповзуть в гору. Зокрема, вартість імпортованих продуктів залишатиметься досить високою.

Як повідомляє завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало у коментарі 24 Каналу, вартість апельсинів очікується до 60 гривень за кіло, ціна на лимони прогнозується до 65 гривень, а на банани — до 50 гривень.

Водночас фахівці з Інституту аграрної економіки кажуть, що вартість кавунів становитиме в середньому близько 30 гривень, чорна смородина коштуватиме до 70-80 гривень, ціна на малину коливатиметься в діапазоні до 80-90 гривень, а яблука здешевшають до 20 гривень.

Як каже Інна Сало, яблука коштуватимуть нижче наприкінці літа у 2,4 раза, адже теперішня ціна тримається на рівні 47,4 гривні. Вона додала, що вартість "борщового набору" також може знизитись.

Зокрема, ціни на овочі становитимуть:

капуста білокачанна – до 13 гривень за кілограм,

буряк – до 15 гривень,

цибуля ріпчаста та морква – до 30 гривень,

картопля – до 13 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на кавун цього року є меншою в порівнянні з минулим і вона падатиме надалі.