Некоторые импортные продукты подорожают: прогноз для украинцев на август

Самая низкая цена из "борщового набора" будет на капусту и картофель

По истечении периода дешевого продовольствия цены в Украине скоро поползут в гору. В частности, стоимость импортируемых продуктов будет оставаться достаточно высокой.

Как сообщает заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало в комментарии 24 Канала, стоимость апельсинов ожидается до 60 гривен за кило, цена на лимоны прогнозируется до 65 гривен, а на бананы — до 50 гривен.

В то же время, специалисты из Института аграрной экономики говорят, что стоимость арбузов будет составлять в среднем около 30 гривен, черная смородина будет стоить до 70-80 гривен, цена на малину будет колебаться в диапазоне до 80-90 гривен, а яблоки подешевеют до 20 гривен.

Как говорит Инна Сало, яблоки будут стоить ниже в конце лета в 2,4 раза, ведь нынешняя цена держится на уровне 47,4 гривны. Она добавила, что стоимость "борщового набора" также может снизиться.

В частности, цены на овощи будут составлять:

капуста белокочанная – до 13 гривен за килограмм,

свёкла – до 15 гривен,

лук репчатый и морковь – до 30 гривен,

картофель – до 13 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на арбуз в этом году меньше по сравнению с прошлым и она будет падать в дальнейшем.