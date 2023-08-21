В Україні неминуче подорожчають продукти: невтішний прогноз від аналітика

Однак є чинники, які позитивно вплинуть на зростання економіки

Вартість більшості товарів в Україні продовжуватиме зростати, зокрема через наслідки процесу впровадження європейських норм в наше законодавство. Підприємствам варто готуватись до збільшення собівартості виробництва, а сільгоспвиробникам — підвищення заробітних плат працівникам.

Як повідомляє керівниця Української асоціації агровиробників Вікторія Березкіна для УНІАН, імплементація (Ред. імплементація — виконання державою міжнародних правових норм) європейських норм займе певний час та вимагатиме збільшення інвестицій — у нове обладнання та технології, тож подорожчання продуктів не змусить себе чекати.

В цій ситуації постраждають підприємства, бо їм треба готуватись до збільшення собівартість виробництва, а нашим споживачам – до здорожчання усіх харчів, адже цей тягар невідворотно ляже і на плечі кожного українця.

А також важко буде і сільгоспвиробникам. Їм потрібно буде підвищити заробітну плату своїм працівникам, адже після повноцінного приєднання України до ЄС треба очікувати не лише на вільний обіг товарів, а й кадрів.

"Умовно, професійний тракторист зможе вільно поїхати у Польщу, офіційно працевлаштуватись і за літо заробити більше, ніж за весь рік на Батьківщині", — мовиться на сайті.

Втім, експерти вважають, що у довгостроковій перспективі усі виклики, через які належить пройти нашим аграріям, гратимуть на користь українському АПК та усій національній економіці загалом.

"Десь, можливо, нас очікує зниження прибутковості, але це будуть більш стабільні та захищені результати. До того, схвалені законодавчі рішення в перспективі будуть впливати й на виробництво продуктів з високою доданою вартістю, що позитивно вплине на зростання української економіки", – додала експертка.