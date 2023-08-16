Ціна за тиждень знизилась на 20%: чи буде малина в Україні дешевшати надалі

Мінімальна вартість товару складає 50 гривень за кіло, а максимальна — 90 гривень

В період сезонності більшість продуктів в Україні дешевшає, зокрема кавун. В цю категорію також потрапила і малина.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, головною причиною негативного цінового тренду в даному сегменті є стрімке збільшення пропозиції даної ягоди з місцевих господарств.

"Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, на сьогодні українські садівники відвантажують малину для свіжого ринку в межах 50-90 грн/кг ($1,37-2,46/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня", — кажуть фахівці.

Як мовиться на сайті, помітне зниження цін на цю ягоду виробники пов’язують зі збільшенням пропозиції малини з місцевих господарств.

"Нагадаємо, що попереднього тижня пропозиція малини на українському ринку була доволі обмеженою, і ціни в цьому сегменті зростали кілька тижнів поспіль. Цього тижня вже практично всі виробники узялися до збирання врожаю цієї ягоди, внаслідок чого пропозиція малини на ринку збільшилася, а ціни почали знижуватися", — пояснюють спеціалісти.

Тож, за прогнозами, малина продовжуватиме дешевшати в міру зростання пропозиції ягоди з місцевих господарств. Водночас ціни на продукт в Україні вже в середньому на 30% нижчі, ніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з головних продуктів протягом вересня та жовтня дешевшати вже не буде.