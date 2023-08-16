Цена за неделю снизилась на 20%: будет ли малина в Украине дешеветь в дальнейшем

Минимальная стоимость товара составляет 50 гривен за кило, а максимальная – 90 гривен

В период сезонности большинство продуктов в Украине дешевеет, в том числе арбуз. В эту категорию тоже попала и малина.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, главной причиной отрицательного ценового тренда в данном сегменте является стремительное увеличение предложения данной ягоды из местных хозяйств.

"Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день украинские садоводы отгружают малину для свежего рынка в пределах 50-90 грн/кг ($1,37-2,46/кг), что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", — говорят специалисты.

Как говорится на сайте, заметное снижение цен на ягоду производители связывают с увеличением предложения малины из местных хозяйств.

"Напомним, что на прошлой неделе предложение малины на украинском рынке было довольно ограниченным, и цены в этом сегменте росли несколько недель подряд. На этой неделе уже практически все производители взялись за сбор урожая этой ягоды, в результате чего предложение малины на рынке увеличилось, а цены начали снижаться ", — объясняют специалисты.

По прогнозам, малина будет продолжать дешеветь по мере роста предложения ягоды из местных хозяйств. В то же время цены на продукт в Украине уже в среднем на 30% ниже, чем в прошлом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из главных продуктов в течение сентября и октября дешеветь уже не будет.