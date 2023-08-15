В Украине не будет дешеветь один из главных продуктов: прогноз эксперта

Стоит более 40 гривен на рынке

Большинство экспертов уверены, что в ближайшее время стоимость импортируемых товаров будет оставаться достаточно высокой, а удешевления яиц украинцам уже ждать не стоит.

Как сообщает старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Светлана Пашко для "Канал 24", хотя на рынке наблюдается снижение цены на яйца из-за прихода продукции частных хозяйств, однако стоимость товара не будет уже падать.

"Впрочем, сегодня нельзя категорически утверждать, что цена на яйца продолжает стабильно падать, ведь в июне темп падения гораздо меньше, чем в прошлые месяцы. Правильнее сказать, что цена понемногу замирает ", — говорит эксперт.

Из данных в Государственной службе статистики Украины следует отметить, что потребительская цена на яйца в июне превысила прошлогодние показатели за соответствующий период – 22,72 – 24,70 гривны за десяток – в 1,7 раза и составила в среднем по Украине 42,39 гривны. за десяток. Это на 4,74% ниже, чем в мае этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цена на арбуз в этом году меньше по сравнению с прошлым и она будет падать в дальнейшем.