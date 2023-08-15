В Україні не дешевшатиме один із головних продуктів: прогноз експертки

Коштує понад 40 гривень на ринку

Більшість експертів впевнені, що протягом найближчого часу вартість імпортованих товарів залишатиметься досить високою, а здешевшання яєць українцям вже чекати не варто.

Як повідомляє старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Світлана Пашко для "Канал 24", хоча на ринку спостерігається зниження ціни на яйця через прихід продукції приватних господарств, однак вартість товару не буде вже падати.

"Втім сьогодні не можна категорично стверджувати, що ціна на яйця продовжує стабільно падати, адже у червні темп падіння набагато менший, ніж в минулі місяці. Правильніше сказати, що ціна потроху завмирає", — каже експерт.

З даних в Державній службі статистики України слід зазначити, що споживча ціна на яйця у червні перевищила торішні показники за відповідний період – 22,72 – 24,70 гривні за десяток – в 1,7 раза і становила в середньому по Україні 42,39 гривні за десяток. Це на 4,74 % нижче, ніж у травні цього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціна на кавун цього року є меншою в порівнянні з минулим і вона падатиме надалі.