В Украине неизбежно подорожают продукты: неутешительный прогноз от аналитика

Однако есть факторы, которые положительно повлияют на рост экономики

Стоимость большинства товаров в Украине будет продолжать расти, в частности, из-за последствий процесса внедрения европейских норм в наше законодательство. Предприятиям следует готовиться к увеличению себестоимости производства, а сельхозпроизводителям – повышение заработных плат работникам.

Как сообщает руководитель Украинской ассоциации агропроизводителей Виктория Березкина для УНИАН, имплементация (Ред. имплементация — выполнение государством международных правовых норм) европейских норм займет определенное время и потребует увеличения инвестиций — в новое оборудование и технологии, поэтому подорожание продуктов не заставит себя ждать.

В этой ситуации пострадают предприятия, потому что им нужно готовиться к увеличению себестоимости производства, а нашим потребителям – к удорожанию всех продуктов, ведь это бремя неотвратимо ляжет и на плечи каждого украинца.

А также тяжело будет и сельхозпроизводителям. Им нужно будет повысить заработную плату своим работникам, ведь после полноценного присоединения Украины к ЕС нужно ожидать не только свободного обращения товаров, но и кадров.

"Условно, профессиональный тракторист сможет свободно уехать в Польшу, официально трудоустроиться и за лето заработать больше, чем за весь год на Родине", — говорится на сайте.

Впрочем, эксперты считают, что в долгосрочной перспективе все вызовы, по которым предстоит пройти нашим аграриям, будут играть в пользу украинского АПК и всей национальной экономики в целом.

"Где-то, возможно, нас ожидает снижение доходности, но это будут более стабильные и защищенные результаты. К тому же, одобренные законодательные решения в перспективе будут влиять и на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью, что положительно повлияет на рост украинской экономики", — добавила эксперт.