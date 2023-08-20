Почти на 50 гривен: в Украине резко подешевели популярные овощи

Некоторые овощи стали дешевле более чем в два раза

В последний месяц лета в Украине изменились цены на ряд продуктов, в том числе и на популярные овощи — огурцы, помидоры и болгарский перец. Их стоимость в крупных супермаркетах резко упала в августе.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на данные "Минфин".

Так, за последний месяц цены на огурцы снизились с 37,66 гривны за килограмм до 19,99. Гладкие огурцы подешевели с 37,32 до 21,80. Колючие огурцы также упали в цене с 32,17 до 28,90. Короткоплодные огурцы стали дешевле практически на 8 гривен и сейчас стоят 21,90.

Болгарский перец в период с июля по август подешевел на 16 гривен. Месяцем ранее его продавали в среднем по цене 146,04. Сейчас его стоимость в супермаркетах составляет 129,03 гривны. К слову, в этом году самая высокая цена на перец была зафиксирована в апреле. Тогда килограмм овоща стоит 238,84 грн за один килограмм.

Больше всего к концу лета подешевели помидоры. Так, красные помидоры упали в цене с 61,31 грн до 31,71. Таким образом, за месяц разница в стоимости составила 30 гривен. Тем временем розовые помидоры за это же время стали дешевле на 40 гривен и сейчас их цена составляет 34,06. И практически на 50 гривен подешевели помидоры сливка. В июле их продавали по 80,18, а сейчас — по 32,60.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитик Максим Гопка рассказал, какие продукты подорожают этой осенью в Украине, а какие, наоборот, станут значительно дешевле.