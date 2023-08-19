Цены на продукты осенью вырастут: что подорожает больше всего

К середине осени цены на мясо могут вырасти до 4-5%

С приходом холодов цены на многие продукты поднимутся — подорожают овощи, яйца и мясо. При этом, стоимость других продуктов будет ниже прошлогодней, или даже достигнет довоенных показателей.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Овощи и фрукты. Тут цены зависят от сезона, сейчас цены на эту группу вполне демократичные. Осенью они вырастут, но ситуация будет лучше прошлогодней. По словам аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максима Гопки, в целом овощи этой осенью будут доступнее. В 2023 году посевные площади под овощи по сравнению с прошлым годом увеличились. Прогнозируется рост цен на яблоки, так как урожайность в этом году не очень хорошая.

"Борщевой набор". После весны, когда был пик цен на лук и морковь, их стоимость с появлением нового урожая стабилизировалась. По прогнозу аналитика, низкая цена на лук продержится до конца лета, а с начала осени будет варьироваться от 20 до 30 грн/кг. Что касается моркови, то цены на нее к концу осени должны быть более или менее стабильными, в пределах 15-25 грн/кг (опт). Свекла на оптовых рынках стоит 8,50 грн/кг, что на 10% меньше, чем в прошлом году. Осенью цены ожидаются в районе 9-14 грн/кг (опт).

Яйца. В среднем сейчас цены варьируются от 42-46 грн/десяток. По словам Максима Гопки, их стоимость будет стабильной до конца сентября, а вот потом начнет расти, достигнув существенных цифр.

"В холодный период времени 60-70 грн за десяток яиц – это реальная цена, которая может быть", – прогнозирует он.

Мясо. К середине осени цены на мясо могут вырасти до 4-5%. Основные причины в стабильном спросе на фоне удорожания логистики и увеличения стоимости электроэнергии.

Гречка. По сравнению с прошлым годом эта популярная крупа ощутимо подешевела, осенью значительного подорожания не ожидается. Аграрии расширили площади под ее посевы. Цена установилась на уровне 44,4 грн за килограмм. По словам эксперта, эта стоимость эквивалентна довоенной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в ближайшее время будут стоить помидоры.