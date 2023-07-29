Цена яблок в магазинах бьет рекорды: что произошло с производством фруктов в Украине

Украинские фермеры, не сумевшие пробиться со своими яблоками на рынок ЕС, вынуждены выкорчевывать сады

Украинское садоводство долгие годы держалось на государственных дотациях и стабильности потребления продукции в россии и беларуси. Военная агрессия рф заставила рынок и его игроков переформатироваться. Более успешные фермеры заняли свои ниши на рынках ЕС, полностью изменив подход к выращиванию яблок. Кому не повезло, реализуют яблоки внутреннему промышленному потребителю или даже выкорчевывают сады и выращивают другие культуры.

Тем временем в Киеве цены на яблоки бьют рекорды, стартуя от 40 гривен за килограмм. Причины и последствия этого тренда узнавал "Бизнес Телеграф".

Потеря сбыта в рф и беларуси

Агрофирма "Сады Украины", соучредителем которой является Владимир Шерстюк, имеет 300 гектаров садов, где каждая из посаженных культур представлена по меньшей мере сотней сортов. Под яблоневые насаждения отведено 20 гектаров. Но из-за убыточности выращивания этих фруктов садовод стал одним из первых, кто решился выкорчевать часть яблонь, оставив шесть гектаров молодых садов.

Многие фермеры-единоличники на Днепропетровщине также прибегли к вырубке яблонь, чтобы использовать землю под другие культуры, которые пользуются лучшим спросом и могут приносить более высокий доход.

Владимир Шерстюк отмечает: в мирные времена основную часть выращенных яблок отправляли в россию и беларусь, а с потерей этих рынков у фермеров возникла большая проблема с экспортом, ведь в Евросоюзе украинские яблоки не очень-то и ждут — сопротивление конкурентов весьма ощутимо.

"До войны наша агрофирма 70% продукции транспортировала в страны Балтии, россию и беларусь. Они "съедали" все, не перебирая ни сортом, ни калибром. Сейчас из-за вооруженной агрессии ни одну продукцию в эти страны мы не экспортируем, а на другие рынки зайти очень сложно", — констатирует фермер.

По его словам, садоводы ищут новые рынки сбыта. Но на каждом из них есть свои специфические требования к качеству и сортовому подбору, поэтому очень часто наблюдается несоответствие продукции стандартам. Поэтому традиционные экспортеры возвращаются к внутреннему потребителю.

"Наше хозяйство изучает внутренний рынок и приспосабливается к нему", — говорит Шерстюк.

Перенасыщение яблоками

Однако и на внутреннем рынке не все так просто: наблюдается избыточное количество яблок — их гораздо больше, чем нужно потребителю. Шерстюк прогнозирует: в скором времени в садоводческой отрасли произойдет переформатирование и некоторые культуры могут быть заменены другими.

В целом садоводство должно выходить на новый уровень и выращивать культуры по новым технологиям. Однако из-за отсутствия доступа к кредитованию это пока для некоторых фермеров сложная задача.

"Прежде чем что-то выращивать, необходимо сделать экономический расчет, наладить рынки сбыта, вычислить, какой будет себестоимость, рентабельность. А она не должна быть меньше 30%. Иначе такое хозяйствование будет убыточным, поскольку расходы на садоводство достаточно высоки", — говорит владелец "Садов Украины".

Выращивание яблок – достаточно нестабильный бизнес: то цены слишком низкие, то урожай плохой. Постоянная конкурентная борьба способствует снижению цен и улучшению качества.

"Это тоже закономерный процесс: слабые производители уйдут, сильные останутся", – считает Владимир Шерстюк.

Кто нашел сбыт в ЕС — наращивает гектары под яблони

У компаний, которые смогли пробиться на рынок ЕС ситуация кардинально иная. Глава корпорации "Алеф", в состав которой входит ООО "Сады Днепра", Вадим Ермолаев рассказывает, что предприятие имеет 100 га яблоневых насаждений, уменьшать территорию которых не собирается. В этом году в хозяйстве посадили еще 20 га под ранний инновационный сорт Gala RKD, завезенный из Франции. Фермер планирует значительно расширять сады. Культуру выращивают по интенсивным технологиям, которым учились в Нидерландах еще в начале основания хозяйства. Обязательная интенсивная обработка, капельный полив, использование удобрений и специальные техники обрезки и формовки деревьев увеличивают урожайность вдвое и больше. ООО "Сады Днепра" лидирует среди украинских производителей яблок.

"У кого правильные сорта, калибры, цвет, качество, кто умеет экспортировать и работает в премиум-сегменте — те и получают больше прибыли. Ведь рентабельность при экспорте выше, чем при продаже на внутреннем рынке. Особенно если продавать не посредникам, а по прямым контрактам", – отмечает Вадим Ермолаев.

"Сады Днепра" экспортируют около 60% выращенной продукции и стремятся экспортировать еще больше. За историю существования хозяйства яблоки с Днепропетровщины смаковали почти в 30 странах мира, что делало днепровский фруктовый бренд все более известным.

"Продавать за границу украинскую продукцию, в частности яблоки, очень трудно, поскольку высоки требования к качеству: необходимы соответствующие сертификаты, участие в международных выставках, наличие профессиональной команды продавцов, которую нужно обучать не один год. При этом важно понимание мирового рынка яблок, поскольку за границей покупают только определенные сорта, однако при этом высококачественные украинские яблоки уже рады видеть в нескольких десятках стран", – добавляет бизнесмен.

Удачный сезон 2022—2023

Интересно, что в конце прошлого сезона продавать яблоки на внутреннем рынке оказалось достаточно выгодным делом, поскольку запасы продукции были исчерпаны уже в декабре.

"В прошлом году произошел обвал цен на яблоки, многие фермеры не захотели держать свою продукцию в хранилищах и отдавали ее по очень низкой цене, нередко ниже себестоимости. Такая ситуация повлекла за собой значительные финансовые проблемы и привела к банкротству некоторых хозяйств, особенно тех, у кого яблоневые сады были единственным источником дохода", — вспоминает Ермолаев.

Отсутствие "правильных" сортов с соответствующими стандартами качества для экспорта и прямых контрактов с сетями супермаркетов для внутренней торговли создало дополнительные трудности. Некоторые хозяйства в попытке сохранить производство обращались за кредитами на закупку удобрений и топлива, но низкая цена яблок не позволила вывести предприятия из убытков.

Как следствие, некоторые владельцы предприняли радикальные решения: выкорчевывали яблоневые сады, направляя усилия в другие сферы хозяйствования. Также серьезно повлияли на этот бизнес проблемы с электроснабжением: отсутствие стабильной подачи электроэнергии подорвало эффективность производства и хранения яблок.

"Сады Днепра" стойко пережили кризис и начали продажу продукции с января 2023 года, когда цена стала расти, а цены на логистику — снижаться", — отметил Вадим Ермолаев.

Зависимые от господдержки сады

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что выращивание плодовых садов — довольно дорогое дело. Если раньше в Украине была бюджетная программа для поддержки садоводства, то из-за войны она сокращена.

"Проблема в том, что многолетние насаждения, собственно яблоневые сады, требуют серьезных инвестиций, а получение прибыли — времени и терпения. Первые плоды нельзя ожидать в течение 2—3 лет после посадки. Поэтому, чтобы выйти на самоокупаемость, потребуется длительный промежуток времени, — отмечает Пендзин. — Также необходимо учитывать, что старые сады могут потерять свою продуктивность, поэтому их необходимо вовремя реконструировать, вырубая старые деревья и сажая новые. Поэтому без государственной бюджетной программы содержать их нет смысла".

Тяжелая конкуренция с дотированными яблоками в ЕС

Пендзин утверждает, что украинцам конкурировать с мощными польскими производителями, получающими от Брюсселя большую дотацию на плодоовощную продукцию, очень тяжело. Это приводит к тому, что экспорт украинского яблока в страны Европы малоэффективен и продажи значительно ограничены. Такая ситуация создает сложные вызовы для украинских фермеров и производителей, ищущих пути повышения конкурентоспособности своих продуктов на международном рынке.

Чтобы побеждать в конкурентной борьбе на европейских рынках, необходимы инвестиции в улучшение качества и вида продукции.

"Красивое, сладкое и сочное яблоко пользуется большим спросом среди потребителей в Европе, однако не каждое хозяйство может предложить товар соответствующих стандартов. Поэтому большинство украинской продукции идет на перерабатывающие предприятия, под пресс, ведь основой любого сока является яблочный", — рассказывает Пендзин.

Сейчас цена яблок в Украине относительно велика, доминирует польская продукция и остатки прошлогоднего украинского. Однако ситуация, по словам директора Экономического дискуссионного клуба, изменится уже через несколько недель, когда начнется активный сбор отечественных яблок, а цены на фрукты снизятся.

"Цена украинских яблок будет варьироваться от 20 до 40 грн за килограмм. По некоторым ранним сортам сбор уже окончен. Яблоки, которые используют для переработки, конечно, будут стоить дешевле – примерно 10 грн за килограмм. Относительно импортных, ожидается, что их стоимость будет около 50 грн за килограмм. В этом году мы с яблоком, на украинских рынках его достаточно", – резюмировал экономический эксперт Олег Пендзин.