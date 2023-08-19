Ціни на продукти восени зростуть: що подорожчає найбільше

До середини осені ціни на м’ясо можуть зрости до 4-5%

З настанням холодів ціна багатьох продуктів підніметься — подорожчають овочі, яйця та м’ясо. При цьому, вартість інших продуктів буде нижчою за торішню, або навіть досягне довоєнних показників.

Про це розповідає РБК-Україна.

Овочі та фрукти. Тут ціни залежить від сезону, зараз ціни на цю групу цілком демократичні. Восени вони виростуть, але ситуація буде кращою за торішню. За словами аналітика "Українського клубу аграрного бізнесу" Максима Гопки, загалом овочі цієї осені будуть доступнішими. 2023 року посівні площі під овочі порівняно з минулим роком збільшилися. Прогнозується зростання цін на яблука, оскільки цьогорічна врожайність не дуже хороша.

"Борщовий набір". Після весни, коли був пік цін на цибулю та моркву, їхня вартість з появою нового врожаю стабілізувалася. За прогнозом аналітика, низька ціна на цибулю протримається до кінця літа, а з початку осені варіюватиметься від 20 до 30 грн/кг. Що стосується моркви, то ціни на неї до кінця осені повинні бути більш менш стабільними, в межах 15-25 грн/кг (опт). Буряк на оптових ринках коштує 8,50 грн/кг, що на 10% менше, ніж торік. Восени ціни очікуються в районі 9-14 грн/кг (опт).

Яйця. У середньому зараз ціни варіюються від 42-46 грн/десяток. За словами Максима Гопки, їхня вартість буде стабільною до кінця вересня, а ось потім почне зростати, досягнувши суттєвих цифр.

"У холодний період часу 60-70 грн. за десяток яєць – це реальна ціна, яка може бути", – прогнозує він.

М’ясо. На середину осені ціни на м’ясо можуть зрости до 4-5%. Основні причини у стабільному попиті на тлі подорожчання логістики та збільшення вартості електроенергії.

Гречка. Порівняно з минулим роком ця популярна крупа відчутно подешевшала, восени значного подорожчання не очікується. Аграрії розширили площі під її посіви. Ціна встановилася на рівні 44,4 грн. за кілограм. За словами експерта, ця вартість еквівалентна довоєнній.

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