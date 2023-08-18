В Україні дешевшатиме популярний овоч: що стане причиною та які будуть ціни

Тенденція зниження вартості товару продовжиться і надалі

Деякі товари, зокрема огірки, на українському ринку будуть дорожчати, хоча експерти називають це тимчасовим явищем. А от помідори, за прогнозом, найближчим часом будуть падати в ціні.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, негативний ціновий тренд цього товару оператори ринку пов’язують із сезонним зростанням пропозиції, насамперед продукції відкритого ґрунту. При цьому попит на томат на внутрішньому ринку України зараз досить стриманий, що також чинить істотний тиск на ціни.

Тож, наразі, українські фермери продають томат по 15-26 гривень за кілограм, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Фахівці виокремили наступні причини здешевшання:

пропозиція продукції з літніх теплиць і відкритого ґрунту досить активно зростає;

на ринок у достатній кількості надходить імпортна продукція.

"Зазначимо, що на сьогодні вартість тепличного томату на українському ринку вже в середньому на 14% нижча, ніж в аналогічний торішній період. При цьому гравці ринку не виключають, що ціни на тепличний томат в Україні знижуватимуться й надалі, оскільки темпи збуту цієї продукції навіть після здешевлення залишаються невисокими, у зв’язку з чим на складах комбінатів накопичуються значні обсяги нереалізованої продукції", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що малина в Україні за тиждень здешевшала на 20% і це не межа.