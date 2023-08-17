Здорожчання цього овочу буде тимчасовим: чому та яка очікується ціна

На сьогодні огірок коштує в середньому на 33 відсотки дорожче, аніж торік

Хоча деякі сезонні товари в Україні продовжують дешевшати, наприклад малина. Однак фермери не збираються знижувати ціни на тепличні огірки й аргументують це деякими причинами.

Як виокремили аналітики проєкту EastFruit, є п'ять вагомих факторів, через які збільшення вартості не змусить себе чекати.

"Тільки з початку поточного тижня ціна на тепличний огірок в Україні зросла в середньому на 23%, і сьогодні стаціонарні комбінати пропонують до продажу дану продукцію по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг)", — пояснюють фахівці.

Водночас продавці відзначають високий попит на огірок у розпал сезону, тоді як пропозиція цієї продукції з місцевих господарств залишається вельми обмеженою. За словами самих виробників, різкі температурні перепади спровокували поширення хвороб огірка, що призводить до зниження вибірок у стаціонарних тепличних комбінатах. Зараз цю ситуацію погіршують спека і посуха. До того ж українські фермери, крім іншого, повідомляли про скорочення виробництва огірка відкритого ґрунту поточного року через проблеми з поливом.

Станом на сьогодні, тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 33% дорожче, ніж у середині серпня минулого року. Але ключові гравці ринку вважають це подорожчання тимчасовим явищем і сходяться на думці, що відпускні ціни на тепличні огірки почнуть знижуватися, щойно більшість стаціонарних комбінатів вийдуть на повну потужність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з головних продуктів протягом вересня та жовтня дешевшати вже не буде.