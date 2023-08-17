Подорожание этого овоща будет временным: почему и какая ожидается цена

Сегодня огурец стоит в среднем на 33 процента дороже, чем в прошлом году

Хотя некоторые сезонные товары в Украине продолжают дешеветь, например малина. Однако фермеры не собираются снижать цены на тепличные огурцы и аргументируют это некоторыми причинами.

Как отметили аналитики проекта EastFruit, есть пять значимых факторов, из-за которых увеличение стоимости не заставит себя ждать.

"Только с начала текущей недели цена на тепличный огурец в Украине выросла в среднем на 23%, и сегодня стационарные комбинаты предлагают к продаже данную продукцию по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг)", — объясняют специалисты.

В то же время продавцы отмечают высокий спрос на огурец в разгар сезона, когда как предложение этой продукции из местных хозяйств остается весьма ограниченным. По словам самих производителей, резкие температурные перепады спровоцировали распространение болезней огурца, что приводит к снижению выборок в стационарных тепличных комбинатах. Сейчас эту ситуацию усугубляют жара и засуха. К тому же украинские фермеры, кроме прочего, сообщали о сокращении производства огурца открытого грунта в текущем году из-за проблем с поливом.

По состоянию на сегодняшний день, тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине августа прошлого года. Но ключевые игроки рынка считают это подорожание временным явлением и сходятся во мнении, что отпускные цены на тепличные огурцы начнут снижаться, как только большинство стационарных комбинатов выйдут на полную мощность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что один из главных продуктов в течение сентября и октября дешеветь уже не будет.