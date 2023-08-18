В Украине будет дешеветь популярный овощ: что станет причиной и какие будут цены

Тенденция снижения стоимости товара продолжится и дальше

Некоторые товары, в частности огурцы, на украинском рынке будут дорожать, хотя эксперты называют это временным явлением. А вот помидоры, по прогнозу, в ближайшее время будут падать в цене.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, негативный ценовой тренд этого товара операторы рынка связывают с сезонным ростом предложения, прежде всего, продукции открытой почвы. При этом спрос на томат на внутреннем рынке Украины сейчас достаточно сдержан, что оказывает существенное давление на цены.

Поэтому украинские фермеры продают томат по 15-26 гривен за килограмм, что в среднем на 21% дешевле, чем неделей ранее.

Специалисты выделили следующие причины удешевления:

предложение продукции из летних теплиц и открытого грунта достаточно активно растет;

на рынок в достаточном количестве поступает импортная продукция.

"Отметим, что на сегодняшний день стоимость тепличного томата на украинском рынке уже в среднем на 14% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом игроки рынка не исключают, что цены на тепличный томат в Украине будут снижаться и дальше, поскольку темпы сбыта этой продукции даже после удешевления остаются невысокими, в связи с чем на складах комбинатов накапливаются значительные объемы нереализованной продукции", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что малина в Украине за неделю подешевела на 20% и это не предел.