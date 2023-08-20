Майже на 50 гривень: в Україні різко подешевшали популярні овочі

Деякі овочі стали дешевшими більш ніж у два рази

В останній місяць літа в Україні змінилися ціни на низку продуктів, у тому числі й на популярні овочі — огірки, помідори та болгарський перець. Їхня вартість у великих супермаркетах різко впала в серпні.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на дані "Мінфін".

Так, за останній місяць ціни на огірки знизилися із 37,66 гривні за кілограм до 19,99. Гладкі огірки подешевшали з 37,32 до 21,80. Колючі огірки також впали у ціні з 32,17 до 28,90. Короткоплідні огірки стали дешевшими практично на 8 гривень і зараз коштують 21,90.

Болгарський перець у період з липня до серпня подешевшав на 16 гривень. Місяцем раніше його продавали у середньому за ціною 146,04. Нині його вартість у супермаркетах становить 129,03 гривні. До речі, цього року найвищу ціну на перець було зафіксовано у квітні. Тоді кілограм овочів коштує 238,84 грн за один кілограм.

Найбільше до кінця літа подешевшали помідори. Так, червоні помідори впали у ціні із 61,31 грн до 31,71. Таким чином, за місяць різниця у вартості становила 30 гривень. Тим часом рожеві помідори за цей же час стали дешевшими на 40 гривень і зараз їхня ціна становить 34,06. І майже на 50 гривень подешевшали помідори вершка. У липні їх продавали по 80,18, а зараз по 32,60.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітик Максим Гопка розповів, які продукти подорожчають цієї осені в Україні, а які, навпаки, стануть значно дешевшими.