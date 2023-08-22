Надо запасаться сейчас: когда в Украине будут расти цены на продукты

Эксперт дал неутешительный прогноз

На украинском рынке наблюдается тенденция снижения стоимости сезонных овощей и фруктов в течение лета. По прогнозам специалистов, осенью также не будет дорожать большинство товаров, но ситуация может измениться весной следующего года.

Как сообщает член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в telegram-канале Верховной Рады, изменения в ценах весной произойдет из-за неурожая и нарушения логистики из-за войны.

По словам Соломчука, аграрии столкнулись с вопросом логистики на больших территориях страны. Много внимания требуют фермеры на деоккупированных территориях страны, потому что их нужно обеспечить техникой, помещениями, складами и не только.

"В Украине не прогнозирую осенью подорожание продуктов. Дорожать могут только овощи весной. На мировых рынках – подорожание пшеницы, рапса и подсолнуха. Это произойдет потому, что во многих странах неурожай и нарушена логистика из-за войны", — отметил Дмитрий Соломчук.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из главных продуктов в течение сентября и октября дешеветь уже не будет.