Пойдут вверх или замрут? Что будет с ценами на бензин в Украине в ближайшее время

Цены на бензин зависят от мировых тенденций

В Украине после отмены льгот продолжает дорожать топливо. Впрочем, это не единственный фактор, влияющий на ценообразование.

По словам экономиста Ильи Несходовского, цены на бензин еще зависят от мировых тенденций. Сейчас основания для резких изменений, если не будет неожиданных глобальных событий, нет. Но и спрогнозировать, как вырастет или упадет ценник на украинских заправках – трудно сказать.

"Цены на бензин зависят от мировых тенденций. А спрогнозировать их невозможно. Когда в Украине приняли решение о возврате налога и акциза было понятно как изменятся цены в течение одного-двух месяцев. В таком случае не нужно было прогнозировать, что произойдет в мире. А сейчас ситуация полностью зависит от того, что будет на мировых рынках. Если цена на нефть будет падать, то и бензин будет дешеветь. Если будет расти, то цены в Украине тоже", – сказал Несходовский.

Сейчас цены на мировых рынках будут колебаться на уровне 50-60 долларов за баррель нефти, подчеркнул экономист.

"Я не вижу в мире основания для резких изменений, если не будет неожиданных глобальных событий. Цены могут уменьшаться или увеличиваться, но не очень сильно. В Украине остаются риски обстрелов, но инфраструктуры компаний сейчас очень сильно заточены на безопасность. И россии придется потратить существенную количество ракет, чтобы создать нам проблемы", – добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидается рост цен на продукты.