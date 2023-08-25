Ціни на моркву в Україні вже впали в два рази: що з ними буде далі

Тенденція падіння вартості продукту буде надалі

На початку серпня ціни на моркву становили 15-20 гривень за кілограм. За словами аналітиків, процес здешевшання продовжуватиметься надалі.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, основною причиною зниження цін на моркву, та й на всі основні овочі борщового набору в Україні, виступає надлишкова пропозиція продукції на ринку.

"У господарствах України триває активне збирання моркви середніх сортів, площі під якими в поточному сезоні значно розширилися в усіх регіонах країни. З огляду на стриманий попит з боку покупців, продавцям в черговий раз довелося вдатися до перегляду оптових цін, які на сьогодні закріпилися в діапазоні 6-14 грн/кг ($0,16-0,37/кг). Нагадаємо, наприкінці минулого тижня ціновий діапазон на моркву в Україні перебував на рівні 8-16 грн/кг ($0,21-0,42/кг)", — мовиться на сайті.

До того ж причину зменшення цін оператори ринку пояснювали бажанням продавців реалізувати наявні обсяги продукції в найкоротші терміни, оскільки морква середніх сортів не підлягає тривалому зберіганню. Тож, вартість товару знизилась на 25%.

Аналітики зауважують, що нинішні ціни на моркву в Україні вже набагато нижчі за торішні, оскільки на цю ж дату минулого сезону оптові партії моркви з господарств надходили в продаж у діапазоні 14-20 грн/кг ($0,37-0,53/кг), що практично у 2 рази дорожче.

"На думку аналітиків, тенденції зниження цін на моркву в Україні надалі, якщо не посиляться, то щонайменше, мають усі шанси зберегтися, допоки не завершиться масове збирання коренеплодів середніх сортів", — резюмують на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що початок осені принесе українцям здорожчання деяких продуктів на 2-3%.