Цены на морковь в Украине уже упали в два раза: что с ними будет дальше

Тенденция падения стоимости продукта будет в дальнейшем

В начале августа цены на морковь составили 15-20 гривен за килограмм. По словам аналитиков, процесс удешевления будет продолжаться.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, основной причиной снижения цен на морковь, и на все основные овощи борщового набора в Украине, выступает избыточное предложение продукции на рынке.

"В хозяйствах Украины продолжается активный сбор моркови средних сортов, площади под которыми в текущем сезоне значительно расширились во всех регионах страны. Учитывая сдержанный спрос со стороны покупателей, продавцам в очередной раз пришлось прибегнуть к пересмотру оптовых цен, которые на сегодня закрепились в диапазоне 6-14 грн/кг ($0,16-0,37/кг) Напомним, в конце прошлой недели ценовой диапазон на морковь в Украине находился на уровне 8-16 грн/кг ($0,21-0,42/кг)", — говорится на сайте.

К тому же, причину уменьшения цен операторы рынка объясняли желанием продавцов реализовать имеющиеся объемы продукции в кратчайшие сроки, поскольку морковь средних сортов не подлежит длительному хранению. Следовательно, стоимость товара снизилась на 25%.

Аналитики отмечают, что нынешние цены на морковь в Украине уже намного ниже прошлогодних, поскольку на эту же дату прошлого сезона оптовые партии моркови из хозяйств поступали в продажу в диапазоне 14-20 грн/кг ($0,37-0,53/кг), что практически в 2 раза дороже.

"По мнению аналитиков, тенденции снижения цен на морковь в Украине в дальнейшем, если не усилятся, то, по меньшей мере, имеют все шансы сохраниться, пока не завершится массовая уборка корнеплодов средних сортов", — резюмируют на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начало осени принесет украинцам удорожание некоторых продуктов на 2-3%.