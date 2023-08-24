Цена вырастет на 2-3%: какие продукты в Украине будут дорожать осенью

Аналитик дал неутешительный прогноз для украинцев

Начало осени принесет украинцам рост цен на продукты из-за подорожания автомобильного топлива. Такое же мнение имеют и другие эксперты, однако есть те товары, которые будут дешеветь, например картофель.

Как рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для OBOZREVATEL, в основном на цены влияет война в Украине и подчеркивает, что прогнозы в таких условиях делать очень сложно.

"На сегодняшний день делать какие-то прогнозы очень трудно. Потому что есть непредсказуемый фактор, связанный с безопасностью и боевыми действиями. Мы вот говорим сейчас, а завтра, например, какая-то беда прилетит в, скажем, несколько больших элеваторов – и проблемы с поставкой. Поэтому прогнозировать сложно", — объяснил экономист.

Цены на овощи в Украине осенью

в сентябре стоимость картофеля будет самой низкой за 2023 год. Ее цена будет колебаться в пределах 6,5-7 грн/кг;

будет самой низкой за 2023 год. Ее цена будет колебаться в пределах 6,5-7 грн/кг; падение до минимальных показателей ожидает и другие овощи борщового набора (капуста, морковь, лук, свёкла);

на помидоры и огурцы цены подрастут. Впрочем, это удорожание будет практически незаметным и не превысит 5%.

Причина этого, по словам Пендзина, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они будут просто уже заканчиваться", – рассказывает эксперт. К тому же многое будет зависеть от погоды.

"Если будет тепло, и сентябрь будет традиционным у нас продолжением лета, то и цены будут пожилые ", — подбивает итоги эксперт.

Цены на масло и сахар в Украине осенью

По словам Пендзина, стоимость этих товаров немного подрастет — на 2-3%.

"Сахарение у нас заканчивается в ноябре — тогда будет новый урожай. К ноябрю же мы доедаем урожай в прошлом году. То есть сахар вырастет в цене, потому что растет стоимость его хранения. Однако этот рост не будет критическим — 2-3%", — прогнозирует эксперт.

На столько же, по его словам, увеличится и стоимость масла. Впрочем, подчеркнул он, ситуация с этим продуктом зависит от возобновления действия зернового коридора.

Дело в том, объясняет экономист, что, с одной стороны, производство растительного масла в Украине сократилось. Но с другой, из всего объема этого продукта, производимого в стране, на внутренний рынок поступает всего около 7% – а все остальное идет на экспорт. То есть если зерновой коридор не будет разблокирован, ожидать роста цен на масло, вероятно, не стоит.

"С экспортом сейчас есть проблемы. Поэтому масла на рынке сейчас достаточно даже при снижении производства ", – резюмировал экономист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от эксперта относительно того, когда в Украине ожидается удорожание продуктов питания. Изменения в ценах весной произойдет из-за неурожая и нарушения логистики из-за войны.