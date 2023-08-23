Топливо подорожает: стало известно, как это ударит по ценам на продукты в Украине

Это может вызвать инфляционное давление на экономику Украины

Стоимость некоторых товаров резко упала в августе. Однако аналитики прогнозируют, что большего удешевления ждать не стоит, потому что цены на автомобильное топливо будут расти до 60 гривен.

Как сообщает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона, увеличение расходов на бензин может повлиять на расходы хозяйств и потребителей в целом. Это также может вызвать общее инфляционное давление в экономике.

"Цены остаются в мире высокими, запасов дешевого горючего с июня уже нет. Соответственно рынок будет приходить в баланс с новыми реалиями и они таковы, что цена будет еще расти. Я не думаю, что она достигнет 60 гривен при тех уровнях, однако она вплотную может приблизиться и будет там находиться. Пока видим, что есть потенциал на 2-3 гривны роста", — пояснил Куюн.

В первую очередь, от роста цен могут пострадать предприятия, использующие топливо как ресурс для производства.

"Повышение стоимости этого ресурса может привести к повышению стоимости производства, что, в свою очередь, может повлиять на конечную цену продукта ", — говорится в эфире.

К тому же, увеличение потребления бензина будет влиять на расходы хозяйства и потребителей, поэтому может вызвать инфляцию в экономике Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе от эксперта относительно того, когда в Украине ожидается удорожание продуктов питания. Изменения в ценах весной произойдет из-за неурожая и нарушения логистики из-за войны.