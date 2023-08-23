Пальне подорожчає: стало відомо, як це вдарить по цінах на продукти в Україні

Це може викликати інфляційний тиск на економіку України

Вартість деяких товарів різко впала у серпні. Однак аналітики прогнозують, що більшого здешевшання чекати не варто, бо ціни на автомобільне пальне будуть зростати до 60 гривень.

Як повідомляє директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону, збільшення витрат на бензин може вплинути на витрати господарств і споживачів в цілому. Також це може викликати загальний інфляційний тиск в економіці.

"Ціни залишаються у світі високими, запасів дешевого пального з червня вже немає. Відповідно ринок буде приходити в баланс з новими реаліями й вони такі, що ціна буде ще зростати. Я не думаю, що вона сягне 60 гривень при тих рівнях, проте вона впритул може наблизитися і буде там перебувати. Поки що бачимо, що є потенціал на 2-3 гривні зростання", — пояснив Куюн.

В першу чергу від зростання цін можуть постраждати підприємства, що використовують паливо як ресурс для виробництва.

"Підвищення вартості цього ресурсу може призвести до підвищення вартості виробництва, що, своєю чергою, може вплинути на кінцеву ціну продукту", — мовиться в ефірі.

До того ж збільшення споживання бензину впливатиме на витрати господарства і споживачів, тож може викликати інфляцію в економіці України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від експерта щодо того, коли в Україні очікується здорожчання продуктів. Зміни в цінах навесні відбудеться через неврожай та порушення логістики через війну.