Ціна зросте на 2-3%: які продукти в Україні будуть дорожчати восени

Аналітик дав невтішний прогноз для українців

Початок осені принесе українцям збільшення цін на продукти через здорожчання автомобільного палива. Таку ж думку мають і інші експерти, однак є ті товари, які будуть дешевшати, наприклад картопля.

Як розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для OBOZREVATEL, здебільшого на ціни впливає війна в Україні й наголошує, що прогнози в таких умовах робити дуже складно.

"На сьогодні робити якісь прогнози дуже важко. Тому що є непередбачуваний фактор, пов'язаний з безпекою та бойовими діями. Ми ось говоримо зараз, а завтра, наприклад, якась біда прилетить у, скажімо, кілька великих елеваторів – і матимемо проблеми із постачанням. Тому прогнозувати важко", – пояснив економіст.

Ціни на овочі в Україні восени

у вересні вартість картоплі буде найнижчою за 2023 рік. Її ціна буде коливатись в межах 6,5-7 грн/кг;

буде найнижчою за 2023 рік. Її ціна буде коливатись в межах 6,5-7 грн/кг; падіння до мінімальних показників очікує й на інші овочі борщового набору (капуста, морква, цибуля, буряк);

на помідори та огірки ціни підростуть. Втім, це здорожчання буде практично непомітним і не перевищить 5%.

Причина цього, за словами Пендзина, полягає в тому, що сезон цих овочів добігає кінця. "Вони просто вже закінчуватимуться", – розповідає експерт. До того ж багато чого залежатиме від погоди.

"Якщо буде тепло, і вересень буде традиційним у нас продовженням літа, то й ціни будуть літні", — підпиває підсумки експерт.

Ціни на олію та цукор в Україні восени

За словами Пендзина вартість цих товарів трохи підросте — на 2-3%.

"Цукровіння у нас закінчується в листопаді – тоді буде новий урожай. До листопада ж ми доїдаємо урожай минулого року. Тобто цукор зросте в ціні, тому що зростає вартість його зберігання. Однак це зростання не буде критичним – 2-3%", – прогнозує експерт.

На стільки ж, за його словами, зросте і вартість олії. Втім, наголосив він, ситуація з цим продуктом значно залежить від відновлення дії зернового коридору.

Річ у тім, пояснює економіст, що, з одного боку, виробництво олії в Україні скоротилося. Але з іншого, з усього обсягу цього продукту, що виробляється в країні, на внутрішній ринок надходить лише близько 7% – а все інше йде на експорт. Тобто, якщо зерновий коридор не буде розблокований, очікувати зростання цін на олію, ймовірно, не варто.

"З експортом зараз є проблеми. Тому олії на ринку зараз достатньо навіть при зниженні виробництва", – резюмував економіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз від експерта щодо того, коли в Україні очікується здорожчання продуктів. Зміни в цінах навесні відбудеться через неврожай та порушення логістики через війну.