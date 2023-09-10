Еще есть куда расти: как изменилась стоимость бензина после возвращения налогов на довоенный уровень

Бензин может стать еще дороже

В Украине после отмены льгот продолжает дорожать топливо. И ценам еще есть куда расти.

Об этом заявил нардеп от партии голос Ярослав Железняк. Он проанализировал цены на украинских АЗС после возвращения полного налогообложения.

По его данным цены на бензин на украинских заправках по состоянию на 10 сентября выглядят следующим образом:

WOG:сегодня: 54,99 грн/л. Месяц без изменений. (После возврата налогообложения рост +8 грн/л);

ОККО тоже самое: сегодня: 54,99 грн/л. (Также без изменений за месяц, а в целом на +8 грн/л после 01 июля);

SOCAR: сегодня: 56,99 грн/л. (Через неделю без изменений, а рост с 01 июля на +10 грн/л.);

Shell : сегодня: 54,49. грн/л. (Неделя без изменений с июля рост на +7,7 грн/л.).

"Средняя по другим сетям за неделю тоже не изменилась снова", — добавляет нардеп.

Он отмечает, что "вернули налогообложение на +11,2 грн. литр, а рост вышел на +8 грн" и делает вывод "Еще 3,2 грн с литра куда-то пропали".

Напомним, ранее мы писали о том, что будет с ценами на бензин в Украине в ближайшее время.