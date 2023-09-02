Ціни виростуть: 5 категорій продуктів, які здорожчають восени
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Ціни зростатимуть через потребу в зберіганні продуктів та витратам на паливо
Поки одні експерти запевняють, що причин для паніки немає і не варто скуповувати продукти побоюючись подорожчання і не створювати штучний ажіотаж, інші прогнозують зростання цін з настанням холодів. Стосуються передбачення основних груп товарів, які є в холодильнику та на полицях чи не кожного українця.
Варто зазначити, що на рівень здорожчання вплинуть попит, експорт, а особливо збільшена вартість пального та електроенергії. В ціну на осінь та зиму ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій будуть закладатися, стверджує заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук. Він прогнозує ріст ціни на овочі в межах 5-10%.
Які продукти здорожчають восени:
- Овочі та фрукти. Експерти прогнозують, що різкого підйому чекати не варто, адже посадили із запасом. Однак варто зауважити, що зростуть витрати на зберігання. Суттєвого здорожчання не очікують, адже врожай був непоганий.
- Молоко. На ціну на цей товар також вплине потреба в зберіганні сировини та готових продуктів, яка може ускладнитися в разі нестабільності енергосистеми.
- Яйця.
- М'ясо. Зростання ціни через потреби в зберіганні очікується на рівні 5 — 15%.
- Цукор. Зростання ціни на цукор очікується в усьому світі. Це пов'язане із тим, що Індія заборонила експорт. В Україні також діяла така заборона з початку літа аби задовольнити внутрішні потреби. Закінчується її термін 15 вересня. До листопада, тобто нового врожаю, цукор зросте в ціні на 2 — 3%, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Раніше "Телеграф" розповідав, що здорожчання чекати й у одного з головних продуктів на столі українців — хліба. Якість зерна цього року нижча ніж зазвичай, а в хліборобів не вистачало людей.