Ціни виростуть: 5 категорій продуктів, які здорожчають восени

Ціни зростатимуть через потребу в зберіганні продуктів та витратам на паливо

Поки одні експерти запевняють, що причин для паніки немає і не варто скуповувати продукти побоюючись подорожчання і не створювати штучний ажіотаж, інші прогнозують зростання цін з настанням холодів. Стосуються передбачення основних груп товарів, які є в холодильнику та на полицях чи не кожного українця.

Варто зазначити, що на рівень здорожчання вплинуть попит, експорт, а особливо збільшена вартість пального та електроенергії. В ціну на осінь та зиму ці показники, як і підвищення рівня зарплат та пенсій будуть закладатися, стверджує заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук. Він прогнозує ріст ціни на овочі в межах 5-10%.

Які продукти здорожчають восени:

Овочі та фрукти . Експерти прогнозують, що різкого підйому чекати не варто, адже посадили із запасом. Однак варто зауважити, що зростуть витрати на зберігання. Суттєвого здорожчання не очікують, адже врожай був непоганий.

. Експерти прогнозують, що різкого підйому чекати не варто, адже посадили із запасом. Однак варто зауважити, що зростуть витрати на зберігання. Суттєвого здорожчання не очікують, адже врожай був непоганий. Молоко . На ціну на цей товар також вплине потреба в зберіганні сировини та готових продуктів, яка може ускладнитися в разі нестабільності енергосистеми.

. На ціну на цей товар також вплине потреба в зберіганні сировини та готових продуктів, яка може ускладнитися в разі нестабільності енергосистеми. Яйця.

М'ясо. Зростання ціни через потреби в зберіганні очікується на рівні 5 — 15%.

Зростання ціни через потреби в зберіганні очікується на рівні 5 — 15%. Цукор. Зростання ціни на цукор очікується в усьому світі. Це пов'язане із тим, що Індія заборонила експорт. В Україні також діяла така заборона з початку літа аби задовольнити внутрішні потреби. Закінчується її термін 15 вересня. До листопада, тобто нового врожаю, цукор зросте в ціні на 2 — 3%, вважає виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що здорожчання чекати й у одного з головних продуктів на столі українців — хліба. Якість зерна цього року нижча ніж зазвичай, а в хліборобів не вистачало людей.