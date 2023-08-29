Твердий сир: з чого складається ціна?

Хто і скільки заробляє на кілограмі сиру

"Бізнес Телеграф" розібрався в роздрібній ціні сиру. Цікаве спостереження: 25-40% ціни на полиці — націнка торговельних мереж. А 80% собівартості виробництва займає молоко.

Як варять твердий сир

Для того, щоб зварити 1 кг сиру, потрібно витратити 9 літрів молока. Додати закваску та кілька місяців чекати. Адже попри складний технологічний процес варки сирe, він має ще й визріти. Тобто, виробник, вклавши в сир власні гроші, чекає щонайменше 1-3 місяці. Витримані сири і взагалі зріють рік або більше. Одже, виробник заморозив гроші, які в найпростішому випадку повернуться через 4 місяці: витримка + логістика + відстрочка для мереж по оплаті цього товару. І собівартістю сировари керують лише обмеженно.

З чого складається вартість сиру?

Понад 80% собівартості твердого сиру займає молоко, тому що сир виробляється виключно з якісного молока класу "Екстра" або вищого. Такі дані БТ отримав від Спілці молочних підприємств України (СМПУ). Як тільки ціна на молоко зростає, продукт дорожчає, кажуть сировари.

Молоко — головний тригер подорожчання сиру, пояснюють опитані "Бізнес Телеграфом" представники молочних підприємств. І, якщо воно дорожчає, те саме відбувається з ціною сиру на полиці.

Ще 20% — різні витрати. Зокрема — 10% — переробка, 7% — витрати на збут, 3% — на пакування, закваску тощо. Потім до вартості сиру додається рентабельність виробництва. Вона коливається від 6 до 8%. Коли сир досягає полиці магазину, там йому роблять націнку. "Від 25% до 40% в ціні сиру – заробіток мереж та торговельний точок", — стверджують в СМПУ.

Приблизна структура собівартості твердого сиру

Споживач цього не помічає. Він не бачить структуру ціни, тому вважає, що виробник просто підвищує ціну, щоб більше заробити.

Хто впливає на роздрібну ціну сиру

Зі структури вартості сиру видно, що більшість витрат та кінцеву ціну сиру молокозаводи не контролюють, бо вони закуповують молоко, матеріали тощо та розраховуються з тими, хто доставляє сир в заклади торгівлі. Всі ці ланцюги — інші компанії, які мають власне ціноутворення. А саме — вартість молока формують його виробники — ферми. Розмір націнки — торговельні точки.

Найдешевшим буде той сир, який продає безпосередньо виробник. Чим довший ланцюжок доставки та постачальників він проходить, тим вищою буде його кінцева ціна. Кожен робить свою націнку. І у кожного торговельного закладу вона різна.

Як повідомили в СМПУ, найменшу націнку на продукцію роблять дискаунтери, такі як "Ашан" та АТБ — 25%. Найвища сягає 35-40%. З великих мереж супермаркетів такі "накрутки" можна знайти в "Сільпо", але зазвичай це роблять так звані магазини біля будинку ("Коло" та інші). Ось чому сир буде коштувати по-різному в різних магазинах.

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) аналізує динаміку цін на молоко та вартість кінцевої молочної продукції в мережах. З цього аналізу виходить, наприклад, що у вартості найпопулярнішої марки сиру "Голландський" , яка на полиці супермаркету коштує в середньому 350-360 грн за 1 кг, 220-240 грн складає фактична вартість від виробників. В цій ціні закладена вартість молока на рівні 150-160 грн за кілограм. "Таким чином, молочні підприємства не впливають на кінцеву вартість продукції на полиці, яку бачить споживач,"- каже виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

Натомість держава повинна цікавитись ціноутворенням і націнками торговельних мереж, щоб не допускати різкого розкручування інфляції в країні, вважає Дідур. Також, на його думку, влада може стримувати подорожчання молока, як сировини, через механізми державної підтримки, щоб не допустити подальшого зростання цін на сири та іншу молочну продукцію.

"Дотації виробникам молока стимулювали б його виробництво та стабільне ціноутворення на ринку", — впевнений Дідур. Це, своєю чергою, стримуватиме здорожчання кінцевих продуктів молочної переробки, вважають в СМПУ.

Тому спілка наполягає на тому, щоб ініціатива щодо підтримки виробників молока все ж з’явилася при розгляді держбюджету на 2024 рік, як в багатьох інших країнах.