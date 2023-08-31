"Не створюйте штучний ажіотаж": експерт дав прогноз щодо цін в Україні восени

В Україні ситуація на ринку більш-менш стабільна навіть в умовах війни

Літо завершується і це означає, що закінчується сезон дешевого продовольства. Деякі фахівці впевнені, що восени дорожчатимуть продукти через холодну погоду, однак інші, навпаки, запевняють, що на ринку не передбачається підвищення цін.

Як повідомляє перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран в ефірі Українського радіо, причин для цінової паніки немає, хоча на ринку кожного дні відбувається коливання. Він запевняє, що українцям не варто зараз в паніці бігти й скуповувати товар.

"Коливання ціни, звісно, може бути, адже це ринок, проте я вчора спеціально помоніторив по деяких магазинах полиці й вони просто забиті продукцією. Ті ж макарони є як українські, так й італійські, польські. На деякі є знижка. Тому причин для паніки немає", – наголосив він.

За словами експерта, виробники курятини не прогнозують підвищення цін на свою продукцію.

"Нещодавно я спілкувався з одним з великих виробників курятини та запитав, чи прогнозує він зростання цін на його продукцію. Він пояснив, що зерна достатньо і ціна на нього досить лояльна, свої комбікормові заводи купують зерно, роблять комбікорми та не прогнозують зростання цін на курятину. Сьогодні курятина — це один із найбільш поширених та популярних м’ясних продуктів в Україні та цей великий виробник не прогнозує зростання вартості. Продавець на базарі може поставити вищу ціну, розповідаючи вам, що він годував тільки пшеницею і курка гуляла на повітрі, тому є екологічно чистою", — сказав Непран.

Він додає, що ціни диктує ринок і на сьогодні ситуація в Україні більш-менш стабільна навіть в умовах війни й зауважує, що громадянам не треба створювати штучний ажіотаж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що популярна ягода здорожчала до 150 гривень і ціна на неї буде збільшуватись надалі.