Мінімальна ціна 7 гривень: чи буде основний овоч дешевшати восени

Якщо така вартість триматиметься ще певний час, то оптова ціна стане набагато меншою, аніж 5 років назад

В Україні продовжують дешевшати огірки й, ймовірно, це відбувається через велику пропозицію на ринку. Те ж саме відбувається і з цибулею, вона за тиждень здешевшала на 2 гривні.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, сьогодні оптові ціни на цибулю опустилися до рівня 7-12 грн/кг ($0,19-0,32/кг), хоча минулого тижня ціновий діапазон на один із найосновніших овочів в Україні перебував на рівні 8-15 грн/кг ($0,21-0,40/кг), тобто дана продукція реалізовувалася більш ніж на 25 % дорожче.

"Настільки стрімке зниження цін на цибулю в Україні оператори ринку пояснюють істотним зростанням пропозиції продукції на ринку, оскільки збиральна кампанія в господарствах у всіх регіонах країни перебуває в активній фазі", — мовиться на сайті.

Експерти впевнені, що оптові ціни на цибулю в нинішньому сезоні зможуть опуститися нижче середніх показників за останні 5 років у разі, якщо такі цінові тенденції (7-12 грн) протримаються в країні найближчі 2-3 тижні.

Вони додають, що більшість виробників ще не збирали основні обсяги цибулі, тож це означатиме одне — на ринку протягом 2-3 тижнів продовжиться збільшуватися пропозиція овоча.

"Також, фермери відзначають, що погодні умови в Україні на цей час сприяють успішному збиранню врожаю, що, на їхню думку, не призведе до істотних втрат продукції під час зберігання надалі", — підбивають підсумки експерти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які продукти подорожчають восени найбільше.