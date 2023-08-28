Минимальная цена 7 гривен: будет ли основной овощ дешеветь осенью

Если такая стоимость будет держаться еще некоторое время, то оптовая цена станет гораздо меньше, чем 5 лет назад

В Украине продолжают дешеветь огурцы и, вероятно, это происходит из-за большого предложения на рынке. То же самое происходит и с луком, он за неделю подешевел на 2 гривны.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сегодня оптовые цены на лук опустились до уровня 7-12 грн/кг ($0,19-0,32/кг), хотя на прошлой неделе ценовой диапазон на один из основных овощей в Украине находился на уровне 8-15. грн/кг ($0,21-0,40/кг), то есть данная продукция реализовывалась более чем на 25% дороже.

"Настолько стремительное снижение цен на лук в Украине операторы рынка объясняют существенным ростом предложения продукции на рынке, поскольку уборочная кампания в хозяйствах во всех регионах страны находится в активной фазе", — говорится на сайте.

Эксперты уверены, что оптовые цены на лук в нынешнем сезоне смогут опуститься ниже средних показателей за последние 5 лет, если такие ценовые тенденции (7-12 грн) продержатся в стране в ближайшие 2-3 недели.

Они добавляют, что большинство производителей еще не собирали основные объемы лука, так что это означает одно — на рынке в течение 2-3 недель продолжится увеличиваться предложение овоща.

"Также, фермеры отмечают, что погодные условия в Украине в настоящее время способствуют успешному уборке урожая, что, по их мнению, не приведет к существенным потерям продукции во время хранения в дальнейшем", — подводят итоги эксперты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты подорожают осенью больше всего.