В Украине обвал цен на огурцы: эксперты назвали причину и сказали, ждать ли подорожания

Стоимость огурцов будет зависеть от ситуации на рынке

В Украине дешевеет как морковка, так и еще один очень популярный овощ. Снижение цены происходит даже несмотря на то, что на рынках наблюдается межсезонное сокращение поставок с комбинатов. За неделю цены упали почти в два раза и продолжат снижаться.

Такой прогноз озвучили на портале EastFruit. Также эксперты объяснили причины резкого снижения стоимости популярного овоща.

Речь идет о тепличных огурцах, которые комбинаты вынуждены продавать почти в два раза дешевле. Несмотря на то, что огурцы первого оборота практически распроданы и до сентября комбинаты не будут делать новые поставки на рынок, цены на тепличную продукцию не повышаются, а снижаются. Причина в том, что на рынок поступают в достаточном объеме пленочные огурцы и овощи из открытого грунта. Их стоимость значительно ниже, чем на огурцы из тепличных комбинатов, поэтому дефицита продукции на рынке нет.

По состоянию на 26 августа тепличный огурец стоит в пределах 8–21 гривен за килограмм, хотя еще на прошлой неделе стоил от 20 гривен и выше. В то же время пленочный огурец и продукция из открытого грунта стартуют от 7 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлым годом, то огурцы подешевели на 31%. Этот овощ продолжит падать в цене и в начале сентября, когда тепличные комбинаты зайдут на рынок со вторым оборотом огурца.

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