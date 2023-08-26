В Україні обвал цін на огірки: експерти назвали причину та сказали, чи чекати на подорожчання

Вартість огірків залежатиме від ситуації на ринку

В Україні дешевшає як морквина, так і ще один дуже популярний овоч. Зниження ціни відбувається навіть попри те, що на ринках спостерігається міжсезонне скорочення постачання з комбінатів. За тиждень ціни впали майже вдвічі та продовжать знижуватися.

Такий прогноз озвучили на порталі EastFruit. Також експерти пояснили причини різкого зниження вартості популярного овочів.

Йдеться про тепличні огірки, які комбінати змушені продавати майже вдвічі дешевше. Попри те, що огірки першого обороту практично розпродані й до вересня комбінати не робитимуть нових поставок на ринок, ціни на тепличну продукцію не підвищуються, а знижуються. Причина в тому, що на ринок надходять у достатньому обсязі плівкові огірки та овочі з відкритого ґрунту. Їхня вартість значно нижча, ніж на огірки з тепличних комбінатів, тому дефіциту продукції на ринку немає.

Станом на 26 серпня тепличний огірок коштує близько 8–21 гривень за кілограм, хоча ще минулого тижня коштував від 20 гривень і вище. Разом з тим плівковий огірок та продукція з відкритого ґрунту стартують від 7 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим роком, то огірки подешевшали на 31%. Цей овоч продовжить падати в ціні та на початку вересня, коли тепличні комбінати зайдуть на ринок із другим обігом огірка.

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