"Не создавайте искусственный ажиотаж": эксперт дал прогноз по ценам в Украине осенью

В Украине ситуация на рынке более-менее стабильна даже в условиях войны

Лето завершается и это означает, что заканчивается сезон дешевой пищи. Некоторые специалисты уверены, что осенью будут дорожать продукты из-за холодной погоды, однако другие наоборот уверяют, что на рынке не предполагается повышения цен.

Как сообщает первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран в эфире Украинского радио, причин для ценовой паники нет, хотя на рынке каждый день происходит колебание. Он уверяет, что украинцам не стоит сейчас в панике бежать и скупать товар.

"Колебания цены, конечно, может быть, ведь это рынок, однако я вчера специально мониторил по некоторым магазинам полки и они просто забиты продукцией. Те же макароны есть как украинские, так и итальянские, польские. На некоторые есть скидка. Поэтому причин для паники нет ", – подчеркнул он.

По словам эксперта, производители курятины не прогнозируют повышения цен на свою продукцию.

"Недавно я общался с одним из крупных производителей курятины и спросил, прогнозирует ли он рост цен на его продукцию. Он пояснил, что зерна достаточно и цена на него достаточно лояльна, свои комбикормовые заводы покупают зерно, производят комбикорма и не прогнозируют рост цен на курятину. Сегодня курятина — один из самых распространенных и популярных мясных продуктов в Украине, и этот крупный производитель не прогнозирует роста стоимости. Продавец на базаре может поставить более высокую цену, рассказывая вам, что он кормил только пшеницей и курица гуляла на воздухе, поэтому является экологически чистой", — сказал Непран.

Он добавляет, что цены диктует рынок и сегодня ситуация в Украине более-менее стабильна даже в условиях войны и отмечает, что гражданам не нужно создавать искусственный ажиотаж.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что популярная ягода подорожала до 150 гривен и цена на нее будет увеличиваться в дальнейшем.