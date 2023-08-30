Цена уже взлетела до 150 гривен: в Украине будет дорожать популярная ягода

Еще неделю назад она стоила на 26% дешевле

В течение лета в Украине дешевели ягоды, поэтому в этот список попала и голубика. Однако в конце августа цена на этот продукт выросла и это обусловлено сокращением предложения.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, в результате этих ценовых корректировок сегодня голубика предлагается к продаже по 110-150 грн/кг ($3,01-4,10/кг), что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Рост цен в этом сегменте обусловлен межсезонным сокращением предложения этой ягоды на рынке. Спрос же при этом остается достаточно высоким, что и стимулирует дальнейшее подорожание голубики на украинском рынке ", — говорится на сайте.

К тому же эксперты уверены, что рост стоимости ягоды обусловлен сезонным фактором.

"Большинство производителей на сегодняшний день уже завершили продажи голубики ранних и средних сортов, которая составляет основное предложение на рынке ", — говорят аналитики.

Сейчас голубика в Украине обходится покупателям в среднем на 30% дороже, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом игроки рынка уверены, что цены на эту ягоду будут и дальше расти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью украинцам стоит ожидать новых цен.