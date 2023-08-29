Овощи будут дешеветь, а мясо - дорожать: когда украинцам готовиться к новым ценам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Наименьшая стоимость ожидается на капусту, а самая большая — на лук репчатый и морковь
Овощи в Украине в течение лета постепенно дешевеют. Эксперты уверены, что тенденция снижения цен будет продолжаться и дальше, в частности на капусту, свеклу, лук, морковь и картофель. Однако мясо будет дорожать.
Как сообщает экономист Борис Кушнирук для ФОКУС, на стоимость будут влиять сразу два фактора, а именно меньшего спроса и проблемного экспорта. Поэтому в последние лета и начало осени цены не будут расти.
Цены на борщовый набор летом-осенью 2023
- капуста белокочанная — 10 грн/кг;
- свекла — 15 грн/кг;
- лук репчатый и морковь — 20 грн/кг;
- картофель — 11 грн/кг.
В то же время, эксперты прогнозируют, что незначительно подорожают основные виды мяса. Это связано с повышением стоимости электроэнергии и топлива, удорожанием зерновых и масличных культур, составляющих основу комбикорма для скота и птицы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если стоимость на лук в размере 7-12 гривен будет держаться еще определенное время, то оптовая цена станет гораздо меньше, чем 5 лет назад. К тому же этот овощ будет дешеветь дальше.