Овощи будут дешеветь, а мясо - дорожать: когда украинцам готовиться к новым ценам

Наименьшая стоимость ожидается на капусту, а самая большая — на лук репчатый и морковь

Овощи в Украине в течение лета постепенно дешевеют. Эксперты уверены, что тенденция снижения цен будет продолжаться и дальше, в частности на капусту, свеклу, лук, морковь и картофель. Однако мясо будет дорожать.

Как сообщает экономист Борис Кушнирук для ФОКУС, на стоимость будут влиять сразу два фактора, а именно меньшего спроса и проблемного экспорта. Поэтому в последние лета и начало осени цены не будут расти.

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капуста белокочанная — 10 грн/кг;

свекла — 15 грн/кг;

лук репчатый и морковь — 20 грн/кг;

картофель — 11 грн/кг.

В то же время, эксперты прогнозируют, что незначительно подорожают основные виды мяса. Это связано с повышением стоимости электроэнергии и топлива, удорожанием зерновых и масличных культур, составляющих основу комбикорма для скота и птицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, если стоимость на лук в размере 7-12 гривен будет держаться еще определенное время, то оптовая цена станет гораздо меньше, чем 5 лет назад. К тому же этот овощ будет дешеветь дальше.